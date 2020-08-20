桃園1名7月大女嬰，6月14日疑遭印尼籍龍姓父親、台籍陳姓母親施虐致死，一名林姓女友人，協助2人埋屍新屋海邊沙灘。檢警追查有驚人發現，協助埋屍的林姓女子是龍男小三，而龍男2018年還涉嫌性侵女同事，讓女同事受到極大創傷，5天後喝下漂白水，幸好送醫獲救。昨（19日）桃園地檢署依強制性交罪將龍男起訴。

24歲印尼籍龍姓華僑，與同齡陳姓妻子在中壢租屋，育有7個月大女兒，以打零工為生，近半年因疫情關係失業在家，夫妻倆積欠房租動輒爆發口角。女嬰姑姑在新屋區經營便利商店，多日未見女嬰詢問狀況，從弟弟口中得知已死亡，埋屍沙灘後，急忙報警。

警方6月19日在新屋南堤海濱沙灘上找到裝有嬰屍的塑膠袋，警訊時夫妻皆否認殺女，指稱女嬰6月14日由床上跌落死亡，因擔心有刑責，一直不敢聲張，甚至把嬰屍冰在冰箱，17日想到曾到過新屋南堤海濱，才會把嬰屍埋在新濱2號橋附近沙灘。

警詢後依殺人罪嫌移送龍男夫妻，協助棄屍的林姓女友人則依遺棄屍體罪嫌送辦。

檢察官追查，龍男涉案不止一樁，據自由時報報導，他在2018年11月間，約24歲女同事到住處喝酒，趁女同事好心將他扶進房間，不顧她掙扎反抗，性侵得逞。

女同事事後報警，並出現創傷性反應，5天後喝下漂白水，幸好送醫獲救。檢察官發現指出，受害人內褲殘留的跡證與龍男DNA型別相符，且有LINE對話等事證，依此起訴。

(中時新聞網)