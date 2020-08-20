一名陸軍花東防衛指揮部第二支援指揮部的余姓士兵，昨天晚間放散步假前往市區一家洗車場找友人，未料才剛進入洗車場，突然出現一名男子走到洗車場外，從隨身背包中取出霰彈槍，直接朝店內開槍，余姓士兵首當其衝中彈，造成余員胸口、臉部密密麻麻全是彈痕，幸好送醫時還清醒，並未有生命危險，目前警方已逮捕開槍的黎姓男子，但槍手辯稱是槍枝走火誤傷，目前仍在釐清案情。

花防部1名士兵放假訪友，卻遇槍手持霰彈槍直開，將上半身打成蜂窩。(戴志揚翻攝)

原本外傳，開槍的黎姓男子與余姓士兵為了追女產生嫌隙，因此攜槍前往談判復仇。但經過警方與軍方詢問相關當事人後，初步了解余員與開槍男子並不認識，槍手與洗車場內員工有其他糾紛，仍待進一步調查。

據了據，服役於花防部第二支援指揮部的余姓士兵，昨天晚間放散步假前往市區洗車場找友人聊天，但是才剛坐下，突然有一名黎姓男子走到店門口，二話不說掏出隨身背包內的霰彈槍，然後朝著洗車場開槍，余員當場中槍倒地。

槍手犯案後立刻逃逸，洗車場員工見狀立刻報警，將受傷的余員送醫急救。救護人員趕到場時，發現余員上半身胸口以上及臉部、手部布滿密密麻麻彈孔，才發現是遭到霰彈槍槍擊。

余員送醫時意識相當清楚，對著警方及軍方人士表示自己不認識對方，警方調閱監視器後，查清槍手身分，立刻將開槍的黎姓男子逮捕到案，但黎男辯稱是槍枝走火誤傷，但卻無法交代槍枝來源且語帶保留，原因警方仍在釐清。

陸軍花東防衛指揮部表示，二支部余姓士兵於昨（19）日休假至羅姓友人車行聊天，遭黎姓民人開槍流彈波及受傷，經緊急送醫無生命危險，本部除配合檢警調查，並協處相關後續醫療事宜。 花防部強調，將援引為例，持恆要求休假官兵營外安全，以杜類案。

(中時新聞網)