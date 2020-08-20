中共中央機關報《人民日報》20日刊出中國社會科學院榮譽學部委員、美國研究所研究員陶文釗題為〈汲取歷史智慧 妥善管控分歧〉文章指出，陸美關係處於建交以來最困難的時期。在陸美關係歷史上，戰略誤判曾造成嚴重後果，但雙方在更多時候透過智慧和理性舉措，避免形勢惡化。其中一些基本經驗仍有借鑒意義。

陶文釗認為，首先是保持溝通管道暢通。在上世紀五六十年代冷戰的嚴峻環境下，陸美仍維持了大使級會談作為雙方溝通的管道，這個管道在一些問題上發揮了重要作用。1971年季辛吉訪陸、1972年尼克森進行「破冰之旅」，雙方好不容易開啟了面對面的對話，1979年兩國建立外交關係時也進行過這樣的對話。

當前，陸美之間迫切需要開啟新的對話。現在陸美之間更有可能利用各種對話管道，把雙方的核心利益、戰略意圖等都敞開來談。中方明確表示，中方對話的大門是敞開的。只要美方願意，中方隨時可以恢復和重啟各層級、各領域的對話機制。對話中可能發生爭吵，這不要緊，要緊的是雙方要有誠意談。

陶文釗表示，其次是保持理性、客觀的態度，切忌戴著意識形態有色眼鏡觀察事情。陸美兩國意識形態不同，但這並沒有妨礙尼克森政府改變對陸政策，也沒有妨礙卡特政府實行對陸關係正常化。

陸美關係正常化沒有改變美國或者大陸的社會制度和意識形態，但兩國關係卻可以克服困難和障礙向前發展。今天，雙方也要對國際秩序和全球治理等根本性問題進行理性、客觀分析，避免把兩國關係中的種種問題泛意識形態化。一旦讓意識形態因素占據兩國關係主導地位，就會扭曲事情真相，給兩國關係帶來嚴重破壞。

陶文釗稱，再者是留有餘地，進退有據。建交41年來，在雙邊關係出現突發事件衝擊的關頭，雙方對事件的反應和表態都留有餘地，避免了緊張關係進一步升級。雙方尤其是中方在對事件性質的判斷上表現克制，體現出妥善處理複雜矛盾的能力。兩國把有關事件對陸美關係的損傷限制在較短時期和一定範圍，使陸美關係得到較快恢復。

事實證明，陸美之間沒有過不去的坎，關鍵在於要有相互尊重、平等相待、求同存異的誠意，在於要有對歷史和人民負責的擔當。雙方要始終堅持陸美關係的正確方向，牢牢把握兩國共同利益。要繼續建設性管控分歧，恪守陸美三個聯合公報原則和精神，尊重彼此核心利益和重大關切。

(中時 )