「JL Studio」餐廳主廚Jimmy林恬耀烹調料理手路細膩，演繹的菜餚風味與口感精準到位。（圖／姚舜）

「JL Studio」的菜餚形色很法國，卻是新加坡風味菜式。（圖／姚舜）

台灣第三版「紅色美食聖經」台灣第三版《臺北臺中米其林指南 2020》將於本月24日於台中國家歌據院「放榜」，這是台中首次被米其林納入評鑑，餐飲同業與食家饕客與和貨對「那家餐廳能摘星？」，早已議論紛紛，網路平台和各類美食部落格與臉書的「預測名單」與「猜猜看」更已出爐蹭點閱。

「盍各言爾志」的名單很多、很雜、也很亂，「精準度」與「命中率」則有待米其林於24日舉辦發布會之後才能對照檢驗。根據記者掌握資訊，在台中，除「眾望所歸」的「JL STUDIO」餐廳外，包括「鹽之華」法式料理餐與「Forchetta」餐廳，以及日本和牛燒肉店「俺達的肉屋」，都將在「台中第一次」中摘星。

至於台北，連年營收均破億元的台北國賓飯店「A CUT」牛排館，也可望在2020年新版米其林指南中得到星光加持，成為台北第二家摘星牛排館。其它諸如君品頤宮、喜來登請客樓、文華東方雅閣，RAW、鰭天本、Tairroir態芮、祥雲龍吟、以及Impromptu by Paul Lee、LOGY、山海樓、大三元、教父牛排，也都繼續維持在榜單內。

台中「鹽之華」 法式料理餐廳，也將在台中米其林指南中得到星級肯定。（圖／姚舜）

「鹽之華」餐廳主人兼主廚黎俞君，享有「中台灣西餐教母」美譽。（圖／姚舜）

讀音近似「火氣大」的Forchetta餐廳，也將列入米其林星級餐廳。（圖／姚舜）

《臺北臺中米其林指南 2020》市場主要關注焦點雖多聚焦在「台中有多少家餐廳能摘星？」，以及「那些餐廳能摘星？」，但過去兩年在台北米其林指南中摘星的餐廳，在這次最新的「雙城版」中「誰升？誰降？」，不僅讓餐廳老闆與大廚「既期待又怕受傷害」，同時並陷入了「集體焦慮」。為避免節外生枝或「突搥」，餐廳負責人與大廚即便收到等同「摘星門票」的米其林發布會邀請函，亦都低調自持、祕而不宣，一切等到過完8／24日後再說。

將在台中米其林摘星的JL STUDIO餐廳，是台灣星野餐飲集團投資，主廚Jimmy林恬耀以當代精緻法菜廚藝淋漓詮釋演繹自己家鄉新加坡的美味，在今（2020）年「亞洲50最佳餐廳」排名26，如今再摘星堪稱雙喜臨門。

「JL STUDIO」的「J」，是林恬耀的英文名Jimmy，「L」是他的姓 Lin。星野集團以林恬耀的名字為餐廳命名，意味著這餐廳就是Jimm y的創意疆場，任其海闊天空揮灑廚藝，提供客人前所未有的味覺、 甚至視覺饗宴。Jimmy演繹的「新」食尚，呼應了台灣近來 最流行的「南向」，經貿南向、觀光南向，如今高檔菜餚也「南向」 。

Forchetta餐廳主廚Max才華洋溢，並擅長發掘台灣在地食材入饌。（圖／姚舜）

Forchetta餐廳菜餚呈盤搶眼吸睛，且所用餐具器皿亦很有特色。（圖／姚舜）

台北國賓飯店A CUT牛排館有各種不同血源品種的精品牛肉烤製牛排。（圖／姚舜）

成立於2004年的鹽之華法式料理餐廳，原本位在台中市五權四街，後在台中市西屯區市政路斥巨資重起爐灶，是台中最老字號的高檔法菜餐廳，主人兼主廚黎俞君憑精湛廚 藝與習藝不懈的精神，不僅享有「中台灣西餐教母」封號，終年客人不斷的〈鹽之華〉餐廳更是少數「不受經濟景氣影響」的餐廳。

黎俞君和一般主廚最大的不同處是，她懂得生活、喜歡 享受，從不虧待自己，也樂於善待客人，並與客人分享她獨到的生活 品味。這樣的個性，使她結交了許多富商巨賈與企業名流，也反應在 新的〈鹽之華〉餐廳的裡裡外外，那一擲千金的手筆與氣魄，拉高了 〈鹽之華〉餐廳的競爭門檻，宛如大型企業集團老闆投資的私人會所 ，一般餐廳很難跟進。

讀音近似「火氣大」的Forchetta餐廳，2014年由台北遷台中重起爐灶，主人兼主廚Max曾士弘原本學醫，但料理精準到位且呈盤華美，因個性低調被稱為「省話天廚」。

Max烹調菜餚的技法多變且純熟，呈盤亦搶眼吸睛，即便是受過完整廚藝訓練的科班廚師，也不見得有Max這等火候。而他勝過外籍名廚的強項是，他花了大量時間尋找台灣優質食材，並以精湛廚功演繹成美味菜餚，透過他的廚功詮釋，食客可以透過口舌領略「台灣好」

至於「俺達的肉屋」則是一從裝潢陳設、食材用料、菜單設計與服務態，都極具日本料理職人精神的和牛燒肉店。

台北國賓飯店「A CUT」牛排館成立於2007年，2017年並斥巨資全面改裝，除是全台菜單上擁有最多世界頂級與稀有牛種與部位的牛排館，總主廚凌維廉並擅長依據牛種品種與部位，以不同時間進行乾式熟成傳遞最佳風味與口感。

台北國賓飯店A CUT牛排館，將成為2020年台北米其林指南最新進榜的星餐廳之一。（圖／姚舜）

台北國賓大飯店西餐行政總主廚凌維廉，擅長根據不同牛肉特性進行不同天數的乾式熟成。（圖／姚舜）

目前A CUT菜單上有5五款美國牛種烤出的牛排可以選擇，包括純淨的蛇河農場以遵照日本和牛傳統方式飼養20個月的SRF極黑和牛、肉質天然柔軟的杉河農場穀飼400日自然牛、肉質細緻油花適中Aurora安格斯牛、經過熟成肉質色澤更散發如紅寶石般深邃耀眼的Brandt丁骨、肉質有嚼勁，適合做成焦脆香酥匹茲堡牛排的5 star紐約克。

澳洲則引進肉質帶有焦糖香氣的Mayura巧克力和牛、被譽為「人間天堂」的澳洲塔斯馬尼亞羅賓島純種和牛及草飼牛、完美的大理石油花遍布整塊牛肉的Westholme和牛，以及連續三年被評價最優秀食用牛肉獎的日本近江牛。近江牛為日本歷史最悠遠的和牛品牌，近江牛的脂肪具獨特黏性，油花豐富，且油酸高熔點低，融於口中的甘美鮮香。在A CUT，牛排控與牛排老饕能依喜好選擇自己所愛的牛肉風味，這也是該餐廳一大特色與亮點。

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