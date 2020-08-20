異位性皮膚炎是種慢性、反覆發作的皮膚疾病，多數因為遺傳過敏性體質引起，後天的飲食、環境、壓力、熬夜等因素都可能影響病情。1名年約25歲的男性，自幼時就有異位性皮膚炎的症狀，斷斷續續吃藥、擦藥，並未完全根治，後來身體、背上的患部變得苔癬化，幾乎無法排汗，直到尋求中醫耐心治療多年，如今皮膚已恢復正常、觸感不再粗硬，終於擺脫異位性皮膚炎長久以來的困擾。

異位性皮膚炎 常因遺傳導致

收治這名男性病患的中醫師鄭愛蓮表示，異位性皮膚炎和溼疹病症相似，初期會出現丘疹，發癢、紅腫且表面潮溼，但水泡症狀較不明顯，發作的部位常見於四肢手肘、膝窩和頸部等，長期下來皮膚會摸起來粗粗硬硬，毛細孔閉鎖、也不易排汗。急性發作期時可透過類固醇藥物讓紅腫消退較快，但並非長久之計，若合併中醫治療，病情可以獲得很快穩定，藉由慢慢調理身體就能收效。

中醫認為異位性皮膚炎要越早治療越好，通常是因為遺傳因素導致，除合併鼻子過敏、流鼻水等病症，還會反應脾胃問題。脾胃屬於五行中的土，在身體裡具有循環升降作用，若出生後脾土較弱，便表示代謝能力不好，其他五臟六腑的功能也會受影響，包括肝主血、疏泄，與排毒、壓力及情緒相關，因此出生後就有異位性皮膚炎的病史，必須耗費較長的時間修復、調理，讓皮膚狀況慢慢轉好。

中醫調理由內而外補養體質 降低復發

針對異位性皮膚炎的中醫療程兼顧內服外用雙管齊下，內服五苓散、或是麻杏薏甘湯、防風通聖散等，鄭愛蓮指出，用藥皆需視個人體質病情而定，會適時添加止癢、祛風的藥方，當皮膚治療漸入佳境，就開始著重調養身體，由內而外補養體質，降低皮膚疾病的復發。或許有人會擔心長期服用中藥恐傷腎，但現今科學中藥皆有經過政府抽檢，其實不須擔心重金屬與農藥殘留問題。

皮膚表面髒汙清除後再上藥 才能發揮藥效

臨床上常遇到病患回診時，抱怨為何皮膚紅腫程度仍未消退，好得很慢？結果發現多數是因為皮膚清潔工作未落實所致。有位10歲小病患，罹患異位性皮膚炎時紅腫、出水，因為怕痛、媽媽也捨不得，清洗時只簡單用清水沖而已，然而應該使用肥皂塗抹清潔並沖水，將皮膚表面髒汙清除後再上藥，才能讓藥效發揮最大作用，必要時可擦綿羊霜或凡士林有助滋潤，加快傷口結痂乾燥，降低不慎感染成蜂窩性組織炎的機率。

調整生活作息 飲食切忌躁進貪嘴

現代人生活作息型態改變，常有熬夜的習慣。鄭愛蓮提醒，夜晚11點起是肝膽經解毒運行期，10點前若無法上床，最遲應在凌晨12點就寢，才能有助於皮膚疾病的修復力。此外，急性發作期絕對不能碰海鮮類，可以吃豬雞肉、青菜，但辣椒和酒類及冰冷飲皆禁食，水果及生菜沙拉屬生冷類少碰，如西瓜、芒果不能吃，奇異果、鳳梨和草莓也容易成為過敏原，也應避免食用。當皮膚狀況逐漸穩定後，建議先從魚類、牛肉等開始食用，每次少量嘗試1樣食物，觀察3天後身體若能正常代謝，便可慢慢恢復飲食，不應躁進貪嘴，以免症狀反彈。

(中時新聞網)