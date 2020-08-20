桃園市議員王浩宇的罷免案已經進入了第二階段，必須在8月15日起60天內蒐集約3萬2千份連署書，才能進入第三階段的正式投票；但是目前罷免連署書的蒐集上似乎出現了問題，罷王總部發文表示目前連署書蒐集速度告急，急問：啊你們人呢？

罷免王浩宇在臉書粉專上發文指出，目前連署已經開始5天了，但是民眾「似乎沒有很急著來繳交連署書」，他們呼籲罷免支持者動起來，罷免工作人員都在連署站等待著大家，如果有時間的話請盡快到連署站索取相關的資料，「不要以為有六十天的時間還早，志工的熱情不能等待啊！」

貼文引發網友討論，紛紛表示「假日再回中壢簽」、「拜託住中壢的大家了」、「很多第一階段填的人不知道第二階段也要再填一次喔」、「罷免這個事，由此可知，非常困難。可見高雄市的罷免案，是動員了多少資源呀！」、「中壢人加油啊！不要給俗辣看扁啦！」

(中時新聞網)