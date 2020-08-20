聯準會發布政策會議紀錄，令投資人更為擔憂美國經濟脫離疫情重大衝擊的復甦之路將面臨高度不確定性，受此影響，蘋果在市值突破2兆美元大關後漲幅回吐，周三華爾街股市收低。

根據聯準會發布的7月會議紀錄，決策委員會認為持續存在的公衛危機，將嚴重影響近期的經濟活動、就業與通膨，並將對中期經濟展望構成巨大的風險。5、6月就業的迅速反彈可能已經放緩，勞動力市場再一次「顯著改善」，將取決於「廣泛而持續地」重啟商業活動。聯準會亦排除目前採取更多鴿派貨幣政策的可能性，如殖利率控制。

周三收盤，道瓊工業指數跌85.19點或0.31%，為27,692.88點。標普500指數跌14.93點或0.44%，為3,374.85點，盤中一度觸及3,399.54點，改寫歷史新高。那斯達克指數跌64.38點或0.57%，為11,146.46點，盤中站上11,257.42點，亦再創歷史新高。

蘋果成為首家市值突破2兆美元的美國上市公司，帶動美股早盤走高。蘋果終場微升0.13%，收在462.83美元，市值回落至1.98兆美元。投資人看好美國數家科技巨頭在後疫情時代的發展前景，為蘋果股價帶來提振。大型零售商Target與Lowe's公布強勁的業績，亦為美股早盤帶來提振。

(時報資訊)