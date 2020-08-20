弘富重劃區新建案「恆山首恆」，坐擁公園第一排優勢，公園宅為買氣加分。（盧金足攝）

台中市府對潭子區重大建設陸續到位，74號快速道路、鐵路高架化打通任督二脈，將在年底完工的潭子國民運動中心，也是台中「全國首創」的兒童國運中心，交通與公共建設民眾很有感，用雙腳肯定帶動人口紅利與移居潮。

潭子過去多透天別墅居多，近年行情看漲，吸引鄉林、久樘開發及寶璽等知名品牌搶推大樓，資金浪潮加上房貸低利，全台房市升溫，許多觀望自住客因預期房價上漲，剛性需求帶動後疫情時代報復性買氣。

尤其土地成本增加，原物料、人力等建築成本攀升，台中市內新推預售案買盤外溢，激勵房市成長，恆山建設在弘富重劃區推出新建案「恆山首恆」，吸引自營商、軍公教與科技人等客層購屋，坐擁4800坪公園第一排優勢，公園宅為買氣加分。

由朝陽科大創辦人關係企業團隊「恆山建設」，源自於台中橫山合院老家四知堂成長的記憶，傳承上一代「造厝、築家」建築思維，更有甲級允久營造實力做後盾，打出10年防水保固服務，雖然工序與成本增加，以實際行動為品質掛保證。

台中市單元十二、機捷特區近年來房價飆漲，潭子相較之下商圈機能完善，74號線、鐵路高架化，「恆山首恆」鄰近栗林火車站，國4豐潭段動工中及國1銜接台74號等工程，加上科技大廠矽品、潭子加工區及潭子聚興產業園區預計2021年完工，將創造逾900個就業人口。

恆山建設協理蔡明岳表示，潭子區交通、生活機能、建設加持，年輕家庭選擇移居弘富重劃區「恆山首恆」，生活機能包括勝利商圈，台鐵綠空廊道、潭雅神自行車道、潭子國民運動中心，潭子、頭家國小、潭秀國中等優質學區。

潭子地區受惠交通與建設發展，房市小兵立大功，其中，備受地方期待的潭子國民運動中心座落於運動公園內，設計符合綠建築鑽石級、智慧建築合格級場館，具環保與智慧化概念，內含室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律瑜珈舞蹈教室等設施，創造更多元運動休閒環境。

蔡明岳指出，特別規畫飯店式接待大廳、閱讀室、KTV室、 健身房、多功能星空吧、中庭花園、空中花園，公設的亮點，除了閱讀室可做空間多功能，播放電影與當會議室，頂樓的星空會館，特別以紅磚建材，呼應潭子文化歷史記憶的「摘星山莊」和在地連結。

(中時 )