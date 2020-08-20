差點就撞上了，昨（19）日上午一輛在金門的貨車，發生一件車內無人，貨車卻倒退嚕的事件。起因為該名駕駛欲至對街午餐，卻忘了拉起手煞車，造成整台車開始向後滑行，並撞擊到北鎮廟的圍牆後停止，所幸沒有造成任何人傷亡。

昨日上午大約11點40分左右，該貨車司機將車停在中興路北鎮廟斜對面上，欲到對街吃午餐，由於車子停放的路面有點坡度，而司機又忘了拉起手煞車，造成車子向後滑行，一路滑至北鎮廟，造成巨大聲響外，也沖斷了北鎮廟的好幾根柱子及欄杆，現場頓時一片狼藉。

當時事發突然，車輛開始滑行時，駕駛試圖要跳上駕駛座，但由於是下坡的關係，速度之快，路過的民眾差點被撞上，幸好及時閃避，否則後果不堪設想，差點遭撞的民眾還表示，這一切都是「玄天上帝有靈」，並無人員傷亡。

據《聯合新聞網》，事發當時的駕駛將車輛停放在斜坡上之外，地面上畫的還是紅線，因此警方依法對司機開出「未拉起手煞車及違規將車輛停放在紅線」，兩張罰單。

金門發生一起無人駕駛的貨車，向後滑行，撞毀廟方圍牆。(圖／翻攝自金門部落社團)

至於北鎮廟的事後修繕，據了解，駕駛已與廟方達成和解協議，將負責其後續修繕費用，包括廟方圍牆、車輛，估算下來要花費10萬多。而昨日恰巧適逢農曆七月鬼門開，不少人以為又是「靈異現象」，不過也有民眾表示，若不好好「遵守交通規則及行車相關規範」，也不是每一次都剛好有神明庇佑。

(中時新聞網)