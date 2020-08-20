陳時中「下令」政風處查彰化衛生局

新冠肺炎疫情延燒，一名美國返台少年未出現症狀，但卻遭彰化縣衛生局採檢出確診，因此遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，引起一連串爭議。知情人士透露，此事恐涉「核銷」問題，讓網友感嘆「欲加之罪，何患無辭」。對此，陳時中昨（19）日在疫情記者會上強調，是希望透過公正單位釐清事實。

彰化縣主動通報確診案例，卻遭政風處調查，引起軒然大波。昨日消息指出，陳時中請政風處調查的原因在於核銷相關問題，對於彰化縣是否以無症狀感染者，當作有症狀感染者進行核銷，有所疑慮故啟動調查。

網友表示，「不論有症狀無症狀，反正都篩檢陽性了，應該是大功一件，現在又扯什麼核銷問題，讓人實在看不下去」「逆時中越來越離譜了」「無症狀和有症狀的差別在哪裡？幹嘛一直糾結這個？有沒有症狀都是感染者，也都會傳染他人啊！難道是無症狀者比較好蓋牌？」「又來官大學問大」。

對此，疫情記者會中，陳時中也指出疑點，依規定居家檢疫者只要出現症狀，隨時可聯絡衛生局安排就醫，但此個案既沒有症狀，究竟如何到醫院採檢？而彰化縣有相當多無症狀者，自2、3月開始被採檢，且人數超過3位數，身為指揮官本就該掌握各地狀況，但若要講處分就傷感情。

(中時新聞網)