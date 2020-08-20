早跟「小皇帝」詹姆斯宿怨已久的前塞爾提克球星皮爾斯，此時怎可能不打落水狗！眼見湖人在季後賽首役爆冷落敗，或有機會被拓荒者上演「老八傳奇」，皮爾斯隨即批評假如湖人真的遭到「黑八」，詹皇不該被列在史上最強話題之中。

皮爾斯甚至放話，「我早就說過詹姆斯算不上是史上前5球星！」畢竟皮爾斯在打球期間，早就跟詹姆斯對決過好幾次，卻都落居下風，如今退休改當球評，向來都把詹皇貶得很低，甚至先前認定詹皇根本不該排在史上前5球星名單內。

在皮爾斯的認定當中，史上前5球星包含喬丹、賈霸、比爾羅素、魔術強生與布萊恩，當時他的這番言論，還被自己前塞爾提克隊友帕金斯吐槽，「我到死之前都是你的兄弟，但你真的認為詹姆斯進不了史上前5？這簡直是在褻瀆神明。」

只是詹姆斯當前根本無暇去管皮爾斯的說法，畢竟湖人從復賽之後，狀態始終不太理想，詹皇強調這跟團隊默契或化學效應無關，「這件事情很複雜，假如你把攝影機關了，我可以私下跟你聊，但我現在不能說什麼，只想請湖人球迷放心。」

看來詹姆斯確實有著難言之隱，假如湖人低迷狀態跟團隊默契或化學效應無關，那麼最可能的問題就是出在總教練佛格的調度上面，目前佛格打算G2更換先發陣容，很有可能把庫茲馬放上先發陣容，或是改用小個陣容面對拓荒者。

(中時 )