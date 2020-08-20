陸媒《環球時報》20日報導，大陸美國商會自新冠肺炎疫情暴發後的第一架包機，將於9月12日從舊金山直飛北京。大陸專家表示，「這個消息挺振奮的。」大陸社科院美國問題專家呂祥表示，盡管美國企業高管包機一事很難說能否在陸美政治關係上起到積極作用，但至少在表達大陸政府愛護外資企業這一點上，訊號是明確的。

《環時》報導，呂祥受訪指出，此舉還表明了大陸政府的一個態度，即不管美方做出怎樣惡劣的舉動，大陸對待美國企業肯定是友好的。「我們對美資企業沒有任何仇視，美國政府所表達的任何敵視態度，不妨礙我們中美兩國企業的互利合作。」

大陸美國商會微信公眾號19日發布包機進一步消息稱，8月14日，北京市政府初步批准了大陸美國商會的「復工復產」包機申請。但考慮到包機的申請過程較為複雜，並且要確保有足夠數量符合條件的乘客乘坐此航班，因此最可能的出發日期是9月12日，這也是為了確保所有乘客都能獲得重新入境簽證和出發前完成核酸檢測。

香港《南華早報》日前報導，大陸美國商會已經獲准讓美國高管乘包機返回大陸。該媒體引述一位商會內部人士的話說，自本周一以來，已經有近200人報名了從舊金山到北京的包機，遠遠超過成飛所需的120人最低人數要求。

根據大陸美國商會的要求，申請搭乘包機者或其供職的企業必須是大陸美國商會的會員，工作地點必須在北京，且同時收到北京市政府的邀請函，才可以乘坐該航班。

與此同時，申請者必須已持有或將很快獲得有效的再入境簽證，才有資格搭乘此航班。符合條件的企業高管的家屬也可以隨機同行，但所有乘客在登機前都必須通過新冠病毒檢測，飛機到達後還必須接受隔離。

報導指，此前已有多個國家包機送商界人士返回大陸。從5月下旬到7月上旬，陸德「快捷通道」商業包機已分三批次從德國運送數百名德國企業家和他們的家屬回到大陸。韓國政府也於7月和8月安排包機將200多名韓企員工送回大陸。

報導表示，由於新冠肺炎疫情相關的旅行限制，目前有數以千計的美國和其他外國企業駐華高管仍未回到大陸。

(中時 )