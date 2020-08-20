彰化縣衛生局近日主動採驗由美返台的10多歲少年，意外發現無症狀確診新冠肺炎個案，讓衛福部長陳時中下令彰化縣政府政風處介入正式調查，引發爭議。國民黨主席江啟臣質疑「解決不了問題，就解決發現問題的人？」，新北市議員唐慧琳也跟進批評陳時中，並用一張圖諷刺陳時中。

江啟臣19日在臉書發文表示，新冠肺炎的疫情，從年初到現在地方政府承受極大的壓力，在第一線防疫的基層人員都是防疫的英雄，但他很遺憾，第一線防疫人員的努力換來的是「政風調查」，他強調，彰化的篩檢是早已公開的資訊，疫情指揮中心，若不認同，早早就可阻止，何必等到檢測結果出爐，發現無症狀患者，然後再指揮政風調查「基層人員」。

對於世界衛生組織18日提到，「亞太國家中50歲以下的患者似乎成為轉播主力。江啟臣也呼籲，彰化衛生局的調查所凸顯的問題，應該中央與地方共同面對，讓民眾安心，保有台灣防疫的佳績。

唐慧琳昨也同步在臉書貼出一張圖，諷刺衛福部陳時中，對彰化縣衛生局和「吹哨者」意外檢測出新冠肺炎確診者，揚言法辦，是「解決不了問題，就解決發現問題的人？」，如此就能維持本土零確診案例。

(中時新聞網)