北韓領導人金正恩在一場會議上宣布，其執政的勞動黨將在明年舉行會議，決定未來五年的經濟計畫。

北韓官方中央通訊社(KCNA)指出，勞動黨在周三舉行全體大會，在回顧過去五年的教訓後，明年一月將舉行代表大會，設定鬥爭和戰略的正確方針，以及策略性政策。

北韓目前除了遭受國際制裁，也面臨新冠肺炎的侵襲，以及近日在臨接南韓邊界的洪水災害。

金正恩在會議中指示，北韓在區域內的許多面向正面臨著未預期的和無可避免的挑戰。另一方面，在面臨內部和外部持續嚴重情況和未預期挑戰下，經濟沒有獲得改善。改善國民經濟的規劃目標沒有獲得實現，國家經濟已經嚴重地延遲，人民的生活水準沒有顯著地獲得改善，北韓中央社引述會議談話表示。

上一次的執政黨大會是在2016年舉行，金正恩當時在會議中首次正式地當選為北韓執政的勞動黨主席位置，當時金正恩也宣布五年經濟計畫。

(時報資訊)