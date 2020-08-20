中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例，為自美返台的10多歲少年，卻意外傳出他居家檢疫期間沒症狀，卻被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查原因，引發爭議。對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》直言，逆時中就是滔天大罪了嗎？他更諷刺表示，陳時中不要上了神壇就忘了自己只是人。

彰化衛生局篩檢，意外檢出一名自美國返台的無症狀確診者，未料陳時中卻下令政風調查。對此，陳時中昨在例行疫情記者會上強調，政風並非調查或處罰犯罪行為，而是透過公正單位釐清事實，理解居家檢疫者怎麼會跑出來，「講處分就傷感情」，希望地方有任何政策要告知一聲。

對此，網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》撰文指出，台灣民眾最關切的應該是境外進來的感染者政府有沒有掌握？是否真的有所謂社區感染？接下來進入冬天，疫情會不會突然變嚴峻？這是大家最關切的，所以一直以來都有人對於「黑數」提質疑，但每次提出質疑跟想要去證明的人都會被打成「扯後腿」，扯陳時中這尊神明的後腿。

該網友直言，逆時中就是滔天大罪了嗎？衛生局長不能做檢測？只因為指揮中心堅持不能做普篩？他說問題在於，陸續有外國人從台灣返國被驗出陽性，台灣到底存在多少「黑數」大家會好奇也會緊張，不篩要怎麼知道發生什麼事？好歹針對高風險群篩一下。該網友諷刺表示，陳時中不要上了神壇就忘了自己只是人。

(中時新聞網)