車上有1家4口共2大2小受困於車內，分別是26歲林男、及25歲陳妻，還有分別3歲及1歲的兩名幼子。(溪湖分局提供／吳建輝彰化傳真)

警方表示，初步了解林姓駕駛無酒駕情形，當時他福德路往北直行，不明原因失控打滑，直接撞上路口的超市。(翻攝Google地圖／吳建輝彰化傳真)

昨天晚上10點多，彰化溪湖發生一起嚴重車禍，１名林姓駕駛灰色自小客車，行經福德路時，不明原因失控自撞路旁超市，車體變形，車上林姓１家４口卡在車內，警消獲報到場，駕駛與兩名幼子受傷分別送往彰化醫院及彰基醫院治療，但坐在副駕的25歲陳妻當場死亡，送醫搶救仍宣告不治，而詳細的車禍原因，還有待警方調查釐清。

消防隊表示，19日晚間10點06分獲報，隨即出動消防車2輛、救護車4輛，以及消防人員12名，抵達現場後發現車上有1家4口共2大2小受困於車內，分別是26歲林男、及25歲陳妻，還有分別3歲及1歲的兩名幼子。

因轎車自撞民宅，車體變形使用破壞工具，將卡在車上的４人救出，林男右腳踝骨折送到彰化醫院，3歲林童口部撕裂傷、腹部擦傷，還有顱內出血情況，1歲林童則無明顯外傷，皆送往彰基醫院急救，但林男的妻子陳女在現場就已無呼吸心跳，送往彰化醫院搶救後，仍回天乏術。

警方表示，初步了解林姓駕駛無酒駕情形，當時他福德路往北直行，不明原因失控打滑，直接撞上路口的超市，現場無明顯煞車痕跡，由於林男目前腳傷待開刀中，待其身體狀況穩定後，才會進行筆錄製作，來釐清車禍發生原因。

(中時 )