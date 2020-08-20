僅剩明星中鋒恩比德苦苦支撐的七六人，看來似乎大勢已去！塞爾提克20日靠著塔圖攻下全隊最高33分，肯巴沃克也拿22分，傑倫布朗20分，終以128比101痛宰七六人，輕鬆在季後賽首輪取得2勝0敗優勢，恩比德只能坐板凳拿球衣遮臉。

七六人雖在開賽展現旺盛求勝心，靠著恩比德在內線肆虐，打完首節33比27領先，沒想到隨後塞爾提克火力全開，不僅上半場打完，反以65比57超前，更在第3節開始就打出14比4猛攻，轉眼擴大領先差距到20分以上，七六人徹底傻眼。

七六人會在季後賽表現低迷主因，還是主力後衛班西蒙斯膝蓋動刀提前報銷，也讓七六人頓失攻守節奏，只能依賴恩比德一人單打獨鬥，就算他20日攻下全場最高34分，外加10籃板、3助攻，少了其他隊友支援，七六人還是一勝難求。

其實塞爾提克也跟七六人一樣陷入傷兵危機，當家射手海沃德前役腳踝三級扭傷，確定至少缺席4周，恐怕本季早已提前宣告報銷，幸好「雙探花」塔圖、傑倫布朗仍然提供足夠火力，相信闖過季後賽首輪應無問題，問題是接下來呢？

(中時 )