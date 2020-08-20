即將70歲的資深藝人恬娃戀愛了！曾喊費玉清是真愛、郭台銘是下輩子老公的她，昨向媒體甜曝覓得真命天子，新歡小她了足足20歲，更大方透露跟男友性事超合，是「歷任之最」，讓她一晚高潮三次，非常滿意。

恬娃驚喜認愛年下男，對新歡讚不絕口，事實上她去年接受《鏡週刊》採訪，透露有過一段婚姻，離婚後獨自撫養女兒，有段時間演藝工作減少、經濟不佳，恬娃驚吐「有人養我」認當小三，還說當元配時很辛苦，反倒當小三才是最快的時光，直到男方退休回歸到大老婆身邊，也斷了對恬娃的金援，面對未來是否再找伴，恬娃當時消極回應：「這個年紀已經很難了啦！」，沒想到如今覓得良人，還是比她年輕很多的白馬王子。

恬娃昨對《自由時報》透露，新歡在科學園區工作，臉蛋有點像辛龍，是肌肉男類型，她更大方曝光男方私密部位尺寸「長15公分、寬3公分」，直言房事方面爽翻「一晚高潮3次」，又對《三立新聞網》曝光交往細節，透露兩人已交往1個多月，見了4次面，很怕戀情曝光男生就跑了，而她坦言其實半年來桃花很旺，有10幾個60多年次的嫩男追，但其中肌肉新歡誠懇又在乎她的感受，還特地買了車，就怕騎摩托車配不上她，為了買新車的費用多打一份工，這份心意讓恬娃感動，於是從一堆追求者中脫穎而出。

(中時新聞網)