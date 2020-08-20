面對國民黨如何重拾媒體話語權，台北市議員李明賢今天表示，國民黨應重新設定戰場，並鎖定民眾有感的民生議題為民發聲，也要經營自媒體，才有機會奪回話語權；另外，「明星球員要站出來，蔣萬安要站出來」。而國民黨立委陳玉珍自詡為前鋒，但她提醒後面的人要跟上。

國民黨立委陳玉珍、台北市議員李明賢上午接受《羅友志嗆新聞》廣播專訪，李明賢有感而發，他以自己於2015年掌舵文傳會，並擔任國民黨發言人的經驗表示， 這5年來一直覺得國民黨無論執政或在野，都是被監督的對象，如同砧板上的豬肉，做什麼小瑕疵就被放大，然而民進黨做錯卻都不談。

近日彰化縣衛生局安排採檢，篩檢出一名自美國返台少年確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為此下令政風處調查，另外，台南市議員開記者會指三倍券有假，卻遭檢警查辦假訊息，外界解讀，民進黨有意打壓地方，備戰2022年地方選舉。

李明賢說，民進黨決定2022年大反攻，目前鎖定收復彰化、台中、宜蘭等失土；反觀歷經總統、罷韓、補選三連敗的國民黨，要重新設定戰場，包括黨主席江啟臣啟動公投法下修門檻，下午要上街宣講，另也要鎖定議題，尤其是民眾有感的民生議題最具傳播力。

李明賢坦言，短期內要扭轉傳統頻道很困難，因此國民黨要和自媒體連結，先前黨副祕書長李彥秀透露文傳會每個月只有10萬元，根本就不可能養網軍，國民黨要自發性和民眾接觸，才能用地方包圍中央。

不過，李明賢仍深具信心，他說，雖然國民黨終究是小蝦米，要對付大鯨魚民進黨不容易，但只要社會氛圍轉變，執政黨出包，如同感冒體質變差，在野黨就有反攻的機會。

談及國民黨政治人物大都不願接受媒體採訪，國民黨立委陳玉珍說，也許在某些議題上強烈表現，可能會被歸類到光譜的兩端，讓走中間路線的政治人物比較謹慎。

主持人追問如何調整國民黨的體質文化，李明賢說，這就如同軍隊打仗有前鋒、中鋒、後衛，黨中央則扮演教練角色，在旁的陳玉珍自詡為前鋒，但她提醒後面要跟上。

至於會不會出現教練叫不動球員窘境，李明賢指出，黨中央與立院黨團要好好溝通，炮口一致對外，觀眾都沒離開，重點是球場上的先發和替補人員有沒有表現好，「更重要的是，明星球員有無站出來，比如蔣萬安要站出來」。陳玉珍則透露她私下提醒過蔣萬安此事。

(中時 )