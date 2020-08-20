第二波新冠肺炎來襲的疑慮升溫，衝擊民眾對未來經濟的樂觀度。國泰金控20日公布8月最新調查，經濟展望指數由7月的13.1驟降到1.9，即預期未來半年景氣會比現在好的受訪民眾，由上月44％降到36.9％，覺得會比現在差的則從31％拉高到35％，即樂觀與悲觀者拉近，民眾對未來不確定性升高。

國泰金控每月定期對集團客戶發出問卷，製作定期的民眾經濟信心指標，本月回收逾2.1萬份問卷。

股市穩定在高點、國內消費提升，原本民眾對經濟景氣轉好的感受「創近期新高」，即有41％的受訪者覺得現在經濟景氣比過去半年好轉，創2015年5月之後的新高比率，重回4成以上，但因為近期疫情似有升溫，新冠肺炎無症狀者增加的疑慮，造成民眾對未來經濟景氣有轉悲觀的趨勢。

同時股市也有震盪，8月雖仍有33.6％的受訪者覺得，未來半年台股還是會繼續上攻，但亦有36.1％認為未來半年會下跌，股市樂觀指數由7月的5.2直接降到-2.5，是四個月來新低。

風險偏好指數8月續升到4.7，比7月4.3略高，即未來半年有意將存款、現金轉入股票投資者還有26.9％，但國泰金分析升幅趨緩，即觀望意味提高。

另外在大額消費意願指數上，8月亦從7月的7急降到1.1，國泰金亦分析，這顯示近期台灣防疫措施，再度緊縮影響民眾大額消費行為。

(工商 )