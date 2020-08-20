（11:48更新指數）美國加速制裁陸科技公司，外傳華為與中興加速「去美化」，以降低對美國的依賴，兩家大廠都放緩5G基地台的建設，恐衝擊台灣相關供應鏈。加上美股全面走低，台股加權指數20日開低在12,764.75點，隨後跌幅擴大，一度暴跌逾600點，最低來到12144點，台積電盤中重挫逾5%。截至11:48，台股下跌420點，暫報12358點，台積電下跌2.9%，暫報415元。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄壓抑市場信心、抵銷蘋果盤中成為全球首家市值突破2兆美元企業的利多消息，美國四大指數19日全面走低。道瓊工業平均指數8月19日下跌0.31％（85.19點）、收27,692.88點。那斯達克指數下跌0.57％（64.38點）、收11,146.46點。費城導體指數下跌0.63％（13.89點）、收2,200.77點。

聯發科持續籠罩在華為禁令利空，早盤續跌4%，摜破600元，連帶拖累IC設計疲軟難振，此外，華為、中興5G概念股華通、穩懋也跳水，分別重挫5%、7%。

群益投顧指出，美中緊張升溫，加權指數震盪進入月線12,704點攻防，傳產股相對安全。美國持續對中國科技業施壓，對獲利來源是大陸的部分科技股造成衝擊。

群益投顧指出，指數漲跌失真，因台積電占指數權重28.8％，成為指數護盤的核心，其他個股表現差異大，近兩日IC設計股價全面重挫，但指數跌幅皆小於1％。

由於電子股受到壓抑，近期短打成風潮，主流類股包括ABF載板、NB、MB、車電、新藥、疫苗、運動商機、離岸風電，可短線操作。

(工商 )