國民黨高雄市長補選失利，前黨主席洪秀柱認同黨主席江啟臣所說「可以失敗，不可以失志」，提醒國民黨必須堅守「神主牌」，包括護憲保臺、三民主義及五權憲法。對於台美中關係，洪秀柱也提醒民進黨政府，卑屈外交無法保臺，罩子要放亮以免成為他人棋子。

洪秀柱主持「護憲保臺論壇─柱姐開講」邁入第13集，這次邀前國安會諮詢委員、政大名譽教授邱坤玄，探討目前執政黨「不認錯」的政治文化及接見外賓所展現的卑屈外交，讓國人感到卑微，並討論目前因美陸關係所造成的兩岸情勢。

對談一開始洪秀柱對國民黨高雄市長補選結果表示難過，但尊重選舉的結果，並引用國民黨黨主席江啟臣所說：「可以失敗，不可以失志」，但特別表示事後的檢討及人事調整外，國民黨必須堅定自身的路線與中心思想，也就是所謂的國民黨的「神主牌」，唯有如此才能夠不辜負支持者對國民黨的期待，更強調護憲保臺、三民主義及五權憲法就是國民黨的神主牌。

對於美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）所引發的口誤事件，以及蔡總統雙手接過日本前首相單手遞上的漫畫雜誌，還有之前加拿大駐臺北貿易辦事處代表，在對談時有失禮儀的坐姿，種種外交接見不禮貌的事件，不僅讓中華民國冠上卑躬屈膝的形象，也展現出執政黨對外的卑屈態度。

邱坤玄指出，觀察執政黨的領導風格，其實已反映出民進黨執政的特殊政治文化，即為不承認錯誤。在發生「President Xi」口誤事件後，即使當事人阿札爾（Alex Azar）部長已出面表示為口誤，總統府並沒有為之前口音的解釋更正道歉，缺乏政治家該有的風度及風範；對於日本前首相單手送禮的失禮，蔡總統應該按照傳統禮節讓禮賓人員接過；在加拿大外交官坐姿不禮貌之際，更應第一時間加以改正。

兩人也在探討兩岸關係時提到，民進黨在和其他國家的外賓交流上態度懸殊，一方面卻要求中共在兩岸關係中展現平等基礎的對話，在在展現其涉外事務的扭曲。尤其美國衛生部長來臺交流疫情資訊，和簽署沒有法律約束的備忘錄，離譜的是，這份備忘錄竟然沒有中文版本，與正常外交典儀完全不同。

洪秀柱表示，現在兩岸情勢那麼緊張，一觸即發，美國最後都不一定來幫助我們。要保護台灣唯有自立自強，這也是為什麼我們倡議護憲保台，不斷的交流與溝通乃是創造與維持和平所必需。她也表示，我們自己罩子放亮一點，不要成了別人的棋子，才能維護我們國家的安全與長久的未來。

(中時 )