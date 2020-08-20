國際新冠肺炎疫情仍險峻，一名美國返台少年未出現症狀，卻遭彰化縣衛生局檢驗出確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，為此下令政風處調查，引發爭議。不少民眾替彰化縣衛生局抱屈，藍營民代更砲轟容不下「台版李文亮」，對此陳時中也做出解釋。不過，桃園市議員王浩宇卻指出，重點不是逆時中，而是開漏洞讓被隔離者外出。
彰化縣主動通報確診案例，卻遭政風處調查，陳時中在昨日的疫情記者會中表示，依規定居家檢疫者只要出現症狀，隨時可聯絡衛生局安排就醫，但此個案既沒有症狀，究竟如何到醫院採檢？並指出彰化縣有相當多無症狀者，自2、3月開始被採檢，且人數超過3位數，身為指揮官本該掌握各地狀況。
對此，王浩宇在臉書表示，「重點不是逆時中，而是開漏洞讓後來確診的被隔離者，自己趴趴走到醫院。」
網友在底下留言表示「自己去醫院不是重點，重點是這趟去醫院的途中或去醫院後的行蹤，根本沒有被掌握吧」「自行前往？？這也太扯了吧」「這件事一定要追究到底…太離譜惹」「這點真的是很糟糕，形同合法到處散播病毒」。但仍有不少人替彰化縣衛生局發聲，認為不管有無症狀者，檢驗出確診應是立下大功，怎麼反被調查。
(中時新聞網)
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