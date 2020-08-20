美國蘋果公司19日股價創下新高，市值一度突破2兆美元，成為全球第一家市值達到2兆美元的上市公司。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師表示，大陸機齡兩年以上的iPhone數量已經創紀錄，看好新iPhone發表後，在大陸市場將迎來強勁的升級周期，有望帶動蘋果手機銷量。

長期觀察蘋果的摩根士丹利分析師Katy Huberty周三表示，在大陸機齡兩年以上的iPhone數量已經創下新紀錄，為新機發布後的潛在強勁升級周期奠定了基礎，這次重大的升級周期至少創4年內最強勁，並預期iPhone出貨量將在2021會計年度明顯加快。

蘋果股價周三持續上漲，市值一度突破2兆美元，收在462.83美元，市值來到1兆9788億美元，再創新高。

今年以來，蘋果股價已經大漲60%以上，蘋果花了42年才達到市值1兆美元，但如今卻只花了2年的時間就衝上2兆美元大關。今年7月，蘋果公司市值更是超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco），成為全球市值最高的上市公司。

(中時新聞網)