近年來，主題式基金延燒，從機器人、AI人工智慧、金融科技、精準醫療，到物聯網、5G、宅經濟等，紛紛成為市場當紅炸子雞。看準投資主題新趨勢，第一金投信推出「年輕．新生活傘型基金」，涵蓋「遊戲電競」、「健康瘦身」、「寵物毛孩」3檔子基金，一次掌握老中青需求新潮流。預計在9月7日募集。

第一金「年輕．新生活傘型基金」近期獲主管機關募集核准，子基金包括：第一金全球eSports電競基金、第一金全球Fitness健康瘦身基金、第一金全球Pet毛小孩基金，分別委由兆豐商銀、臺灣銀行與華南銀行擔任保管銀行。

第一金投信指出，隨著全球科技創新、生活水準提升與人口結構改變，個人生活、自我價值需求也跟著調整，過去想清閒過日子，現在怕孤寂空巢；過去強調吃到飽，現在重視體態勻稱；過去子孫滿堂多福氣，現在貼心毛孩不離不棄陪伴到終老。

世界改變帶來新生活、新需求，成為當前與未來的老中青潮流新商機。根據第一金投信觀察研究，新生活商機主要有三：一是遊戲電競、二是健康瘦身、三是寵物毛孩。

3檔子基金經理人分別為：第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰，第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰，第一金全球Pet毛小孩基金經理人為許書豪。

(時報資訊)