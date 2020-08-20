輝達（Nvidia）上季業績表現優於市場預期，且數據中心業績首度超越遊戲事業，但也警告數據中心晶片事業的成長恐將放緩，受此打擊，周二輝達盤後股價下跌逾2%，報475.01美元。

今年來輝達股價已經上漲106%，同一期間，標普500指數漲4%。

輝達第二財季（截至7月26日）整體營收較前一年同期大幅成長50%，為38.7億美元，較第一季的年增39%加速成長，並優於市場預估的36.5億美元。

淨利年增11%，為6.22億美元，合每股盈餘0.99美元。經調整後每股盈餘年增76%，為2.18美元，優於市場預期的1.97美元。

遊戲晶片部門營收年增26%，為16.5億美元，優於市場預期的14.1億美元。

儘管在新冠肺炎疫情大流行期間，宅娛樂需求帶動遊戲業務，但輝達的數據中心晶片營收仍然超越遊戲晶片事業營收，為歷來首見。

繼第一財季達到10億美元的營收里程碑後，輝達第二財季數據中心晶片營收進一步升至17.5億美元，較前一年同期暴增167%，並優於市場預估的17.1億美元。

以太網交換機等網路硬體設備製造廠Mellanox，亦為輝達的數據中心事業帶來貢獻。輝達以71.3億美元收購Mellanox的交易在第二財季完成，這是輝達27年來最大宗的交易。Mellanox貢獻輝達整體營收的14%，對數據中心營收的貢獻為30%。

輝達表示已經於第二季開始全面投產第一款基於Ampere架構、為數據中心設計的高階繪圖晶片「A100」。Ampere架構的遊戲顯卡隨後將推出。該公司將於9月1日為GeForce遊戲事業品牌舉辦線上發表活動。

輝達執行長黃仁勳在法說會上表示，受惠於微軟與索尼將在年底的節日購物旺季推出新一代遊戲主機，輝達的遊戲事業部門下半年表現料將強勁，可望創下史上最佳的單季營運表現。

輝達預估第三財季營收為44億美元，超出市場預期的39.7億美元。

輝達財務長Colette Kress則表示，與前一季相比，第三財季（截至10月底）數據中心事業營收將呈現「低至中間」個位數的百分比增長。這表示，本季數據中心事業的成長，將較上季的季增54%大幅放緩。Kress表示，主要雲端公司的需求依然穩健，但某些產業的支出展望好壞不一。

(時報資訊)