彰化隔離者趴趴走外出採檢，成防疫破口？日前彰化衛生局找出無症狀感染者引起一股軒然大波，遭指揮官陳時中質疑違反了「居家檢疫期間不能外出」的規定，對此，一名彰化居家檢疫者爆料，他在回台隔離的三天時被衛生局採檢，是自行前往醫院沒有專車，許多在彰化隔離的網友也有同樣情形發生，讓網友們直呼太恐怖，「不要去彰化了」。

該名網友在本月9日於臉書po文，他6月17日從越南回台，進入14天的居家隔離檢疫，回台的三天接獲彰化縣衛生局安排他新冠病毒採檢，先是電話通知自行前往，讓原po疑惑地反問他們沒有安排專車?要不要通報派出所？經再三確認後，衛生局還是要求他當日自行開車前往彰濱秀傳接受採檢。

原po說，自己外出採檢期間還收到警政單位的簡訊提醒他已經離開「居家隔離地點」，採檢結果於3天後電話通知他為陰性。文章po上網後被大量轉貼、分享，不少在彰化隔離的人也跳出來說，自己也有同樣的狀況，「我朋友隔離第10天也被通知去篩檢，沒有防疫專車，是家人載去醫院的」。

對此，網友們非常驚嚇，紛紛留言：「彰化縣府公然支持居檢民眾趴趴走」、「這真的有點誇張」、「真恐怖，不要去彰化了」、「彰化是不是該封城？防疫破口了？」還有人說，「看他發文感覺以為是cdc安排的，結果好像被坑，這帳算誰的」。

為防止新冠肺炎疫情擴散，政府針對可能染病的危險對象，實施自主健康管理、居家隔離、居家檢疫3種規定防範疫情，其中居家檢疫、居家隔離14天內禁止出家門，兩者規定相同，只是受規範對象有不同條件，一旦違規都會被罰款，前者罰1~15萬元、後者罰6~30萬元。除非是出現症狀、生病，才由衛生局派人護送就醫。

網友po文指出，彰化縣衛生局要他自行前往醫院採檢是否感染新冠病毒。(翻攝自 fb)

原po補充說明。(翻攝自 林瑋豐fb)

許多網友也跳出來表示有相同狀況發生。(翻攝自 林瑋豐fb)

許多網友也跳出來表示有相同狀況發生。(翻攝自 林瑋豐fb)

(中時新聞網)