1名50歲張姓婦人，日前因內急至中市警六分工業區派出所借廁所，如廁完畢後向警方表示自己睏了想在派出所休息，翌日再搭車回潭子的住家，警方驚覺有異，隨即上前關心，才發現張女為失蹤人口，聯絡家人後，安全護送張女返家團圓。

警方指出，張姓婦人獨自搭公車至工業區，因內急匆忙至公車站旁的派出所借廁所，如廁後向警方表示想稍作休息，這一坐過了半小時；值班警員鄒萬平上前關心張女是否需要協助，張女表示睏了想在派出所睡一宿，隔日再搭公車回家。

警方察覺有異，追問下才知道張女已離家4天，期間未進食，隨即泡上一碗熱騰騰的泡麵讓張女果腹，惟對談間張女始終無法清楚表達自己的身分，警方遂運用M-POLICE人臉辨識系統，成功辨別張女身分並聯絡家人。

張女父親接獲通知時，表示女兒有智能障礙，常趁著不注意時亂跑出門，自己又高齡80歲，實在沒有體力看顧，警方聞訊後，體諒張女父親年事已高，便由巡邏警員楊閎宇、林意智將張女護送回家，張女父親相當感謝警方的協助。

(中時 )