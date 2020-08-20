偵辦立委集體貪瀆案 檢方上午再提李恆隆 09:472020/08/20 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢偵辦立委貪瀆案，再提李恆隆。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦立委集體收賄案，20日再度提訊前太流公司負責人李恆隆，比對同案其他同案被告供述，同時，策動李恆隆為「汙點證人」。 據悉，李恆隆是立委貪瀆案SOGO經營權部分的關鍵人物，所有的立委及助理都與李有難以分割的關係，因此檢方密集提訊李，比對其他同案被告的供述，不過，立委蘇震清等人多半未鬆口，檢方調整偵辦方向，計畫以李作為突破口，策動李恆隆為「汙點證人」。 (中時 ) #立委 #李恆隆 #偵辦 #被告 #同案被告 也許您會感興趣 推薦閱讀 偵辦立委集體貪瀆案 檢方上午再提李恆隆 09:472020/08/20 社會 宏福掏空案2度大逆轉 北市議員陳政忠無罪遭撤銷 16:512020/08/19 社會 立委貪瀆案 李恆隆天天被提訊 檢方欲策動他轉污點證人 07:472020/08/19 社會 查辦彰化衛生局 陳時中辯稱政風非調查犯罪行為 藍營痛批 容不下台版李文亮 04:102020/08/20 生活新聞 李明賢揭重拾話語權策略 點名「明星球員」蔣萬安要站出來 09:292020/08/20 政治 北檢提訊查收賄 蘇震清光頭現身 04:102020/08/19 社會新聞 嘉義台電4員工查魚塭竊電卻收賄 檢調搜索帶回6人訊後飭回 12:042020/08/19 社會 母推嬰兒車遭公車撞傷 肇事者連帶賠349萬元 17:582020/08/19 社會 企業盼降營所稅 總統展誠意 04:102020/08/20 財經要聞 肖像權惹糾紛 周杰倫控告廈門網紅餐廳 16:212020/08/19 兩岸 社會熱門新聞 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 素食女超市採購驚訝：好大的香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 搶女不成怒開槍 花防部士兵遇醋男持霰彈槍直開上半身打成蜂窩 - 社會 嫩空姐與機師談戀愛拍裸照 分手後「不給睡」無碼照被看光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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