台北地檢署偵辦立委集體收賄案，20日再度提訊前太流公司負責人李恆隆，比對同案其他同案被告供述，同時，策動李恆隆為「汙點證人」。

據悉，李恆隆是立委貪瀆案SOGO經營權部分的關鍵人物，所有的立委及助理都與李有難以分割的關係，因此檢方密集提訊李，比對其他同案被告的供述，不過，立委蘇震清等人多半未鬆口，檢方調整偵辦方向，計畫以李作為突破口，策動李恆隆為「汙點證人」。

(中時 )