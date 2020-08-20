昨（19）日農曆七月鬼門開，也就是俗稱的好兄弟要出來「透透氣」，許多老一輩會叮囑許多習俗禁忌之外，也會需要準備供品。這段期間也不時會有一些科學無法解釋的奇特現象，讓大家不禁起雞皮疙瘩，日前在靈異社團就有名網友發表了兩張照片，只見照片中除了一堆裝有貨物的紙箱外，最讓人注目的就是照片中，貌似人樣的黑影。

原PO於《靈異公社》表示，照片是由弟弟傳至Line群組，並表示「我在公司休息的時候看到這個」，人樣的黑影就佇立在堆滿貨物的旁邊，看起來十分詭異。原PO詢問弟弟「這是什麼」？還加碼問「為什麼同事要穿得這麼熱」？弟弟也說不上來是什麼，只說「他不是同事，但也不知道是什麼」。

弟弟拍到一張詭異的照片，原PO上網請益網友。（圖／翻攝自靈異公社）

由於形貌與人太過於相似，且相當高大，原PO好奇的狀態下，將其照片放大看，認為是「女」的，並說「穿這樣不熱嗎」？媽媽看過後，則說是地縛靈，但原PO認為若是地縛靈，有可能拍攝得如此清晰嗎？於是將照片丟上臉書社團請益網友。

有大膽網友看過後，好奇地將照片亮度調亮，看上去更為詭異；也有人將其放大觀看，但是什麼仍不得而知。大部分的網友則覺得「雞皮疙瘩」、「看起來不是人」、「呃……褲管裡的是腳骨嗎？沒肉欸」、「黑的有點不正常...至少也有點光源吧...」、「他沒影子」。不過也有調皮的網友說「丟蟑螂過去看看反應啦」、「打他一頓不就知道了」。

調亮後的照片，那團人影仍然嚇人。（圖／翻攝自靈異公社）

(中時新聞網)