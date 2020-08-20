美女里長致贈三台冷氣機提振士氣，讓警「涼一夏」消消暑。（警方提供／陳世宗台中傳真）

數據會說話，根據警政署統計資料顯示，109年1月1日至109年7月12日，臺中市槍擊案發生數6件，係六都最少。自106年至109年犯罪率均為六都最低，並逐年下降，治安滿意度亦六都最佳。南屯區春安里閻新懃里長及寶山里廖陳淑麗里長為表揚春社派出所近年來為里民打造安心宜居的生活環境，聯合致贈3台冷氣機給該所，感謝員警維護治、交安的辛勞！

「就是要讓你們夏天涼一下！」南屯區兩位美麗大方的里長笑著說。里長們體恤警員們值勤辛勞及洽公民眾的舒適度，致贈春社所3台冷氣機，改善所內空調設備，決心一齊對抗這盛夏熱情的太陽！「哇！冷風出來了！」員警豎起大拇指齊聲說讚，由於該所駐地較大，一台冷氣不敷使用，也較為耗電。

警方指出，現在加裝3台冷氣機，冷房能力強，也相對省電許多。轄內里長和里民長期支持警察工作不遺餘力，並盡心竭力協助該所推動各項警政工作，就是為了大家有個美好的居住環境。

春社派出所所長江松泳表示，近來轄區望高寮觀景公園勤務繁重，警員們每日汗水交織來回在望高寮觀景台前交通疏導及嚴懲超速、改裝車及無照駕駛等惡性違規，感謝里長鼓勵並提振警方士氣！因應暑假來臨，同仁會持續秉持積極的工作精神，努力讓轄區治安及交通更加平穩及順暢，讓居民能安居樂業。

(中時 )