橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）推出一款免費的STM32軟體功能包，讓使用者透過微控制器探索套件快速創建、訓練、部署工業狀態監測智慧邊緣裝置。

FP-AI-NANOEDG1套裝軟體由意法半導體與機器學習專業開發科技公司、ST授權合作夥伴Cartesiam共同研發，包含收集感測器資料，整合和執行Cartesiam NanoEdge庫所需的全部驅動程式、中介軟體、文件檔和程式碼範例。即便使用者沒有專業的AI技能，也能在Windows 10或Ubuntu PC上，利用Cartesiam NanoEdge AI Studio工具快速創建並匯出自訂機器學習庫。功能包可簡化在STM32開發板上的原型開發和確認測試流程，而且可免費使用，如果客戶需在硬體上部署套裝軟體，則依照Cartesiam的收費標準收取軟體授權費用。

這個與Cartesiam合作制定的簡易方法是使用STM32L562E-DK等探索套件的板載工業級感測器，收集受測裝置在正常作業模式下，以及異常情況下的震動資料。在功能包中還包含感測器配置和資料收集軟體。

NanoEdge AI Studio負責分析基礎資料，並從超過5億種組合中選擇預編譯的演算法，為高效處理訓練和推理任務創建、優化機器學習庫。功能包軟體提供可以輕鬆替換庫的存根（stub）類，以便將庫輕鬆嵌入到目標應用。部署後，由於功能包可讓在學習和監測模式之間切換，在裝置安裝初期以及生命週期任何階段，裝置可以本機學習正常作業狀態的資料模式。

開發人員可以在探索套件上獲取資料，產生、訓練和監測解決方案，利用STM32生態系統的免費開發工具和軟體以及技術支援，快速創建經濟的概念驗證模型，並將應用程式碼輕鬆移植到其它STM32微控制器。與依賴於雲端的AI解決方案不同，智慧邊緣解決方案可以在本機上處理機器資料，讓裝置擁有者可以更好地控制潛在的敏感資訊。

(工商 )