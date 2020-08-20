國發會昨（19）日表示，月初公共政策網路參與平台有人提案課徵囤房稅以抑制炒房，日前已獲5千多人附議而成案，財政部將於10月中旬前予以回應。此一平台5年來累計提案數逾九千則，成案也破兩百則，成案者中有近五成已獲政府參採。

國發會副主委高仙桂於例行吹風會指出，公共政策網路參與平台設立源於當年的經貿國是會議，迄今已運作近五年，透過這個平台可以讓政府瞭解民眾關心什麼，並於施政時參採這些建議。

五年來在這個平台的「提點子」裡累計已有9,026則提案，通過附議的成案數（5千人以上附議）也達202則，成案後被政府全案參採有19％，部分參採也有29％，合計近五成獲政府參採。平台每日平均有1.1萬人次到訪，點閱率在政府各機關裡名列前茅。

資管處副處長莊明芬表示：「這個平台雖不是有求必應的許願池，但可以做為協商公共政策的平台。」她說，日前有民眾在平台上建議課徵囤房稅以抑制炒房，其提案為：「以每個戶籍為單位，全國置產來統計，第三戶房開始強制課徵囤房稅，課徵方式為購入價的10％。」此一提案於8月15日完成附議，接下來財政部將在兩個月內找相關部會、提案人召開協作會議，並於10月15日之前做出是否參採的回應。

莊明芬表示，有關開徵新稅以抑制炒房的提案，這並非第一件，去年也有人在平台上建議課徵空屋稅以抑制炒房，並完成附議，惟經財政部召開協作會議探討後認為「空屋」認定尚有困難，因此不予參採。

莊明芬表示，事實上，五年來獲參採的案例相當多，例如讓癌症免疫細胞療法納入健保給付、讓寵物鳥得以搭乘大眾運輸、對酒駕累犯增設刑法懲罰方式、有關準公共化政策0-2歲家外送托直接補助家長六千元皆順應民意，納入政策。此外，也有些附議人數太少而不成案的提案，也獲參採，例如「報稅軟體難用到爆炸」，財政部即從善如流加以改正。

(工商 )