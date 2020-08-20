好市多牛肉放19天冒「圓珠」，勇男舌尖一舔，網全嚇歪。（圖／翻攝自臉書社團,好市多商品經驗老實說）

熟成牛肉深受老饕喜愛！網友心血來潮想自制「乾式熟成牛肉」，先去好市多買材料，放到冰箱用-1度冷藏，結果19天竟長出細小圓珠，用舌尖舔疑是油脂，如神農氏嘗百草的勇氣，引起網友熱議，還被挖苦說，吃完可知保險和健保有無失效。最後內行網友跳出來說，熟成與腐敗一線之隔，乾式熟成不是隨便用家裡冰箱就可以做的出來的，請珍惜生命。

網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，想做乾式熟成牛肉，使用真空式冷藏加臭氧機殺菌，放冰箱中-1度冷藏，14天後打開看還很正常，但到了第19天竟長出許多沒有臭味的「細小圓珠」，讓他忍不住好奇詢問，這是什麼菌或蟲卵？

原PO也補充說明，他用酒精消毒過叉子後，挑出比較大顆的小圓粒，發現沒有辦法挑出完整成形的，幾乎是一碰就化開，且有點黏稠感，近聞並沒有奇怪的味道，嘗試用舌尖試舔，隨即吐掉漱口，也沒酸敗味，感覺比較像是油脂。

貼文引起網友討論，「原來是神農先生」、「還活著嗎？」、「太冷起牛皮疙瘩」、「冰箱變細菌培養皿」、「煉蠱」，「乾式熟成跟腐敗一線之隔」。有網友開玩笑說，刮掉煎來吃，反正台灣健保便宜，還可試試保險和健保卡有無失效。

一名在澳洲專門做乾式熟成的網友指出，乾式熟成不是隨便用家裡冰箱就可以做的出來的，請珍惜生命，不然有可能變成青菜的養分。另有網友也指出，乾式熟程須控制溫度和濕度，但家裡的冰箱總開開關關，控制不易。

而美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡也曾說，「乾式熟成不是買台冰箱，丟幾塊肉進去，任其變黑變乾這麼簡單。」最常出現的問題是拿冷凍肉直接做乾式熟成，「細胞凍死了，酵素無法作用，牛肉擺在冷藏室裡吹風一個月，切下去還是血水橫陳，完全失去控制。」讓他非常擔心腐肉當好肉，恐搞砸高價牛排市場。

(中時新聞網)