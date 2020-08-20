美股標普500指數與那斯達克指數在前一日創下盤中與收盤新高後持續走高，以及受蘋果公司市值突破2兆美元激勵，周三歐洲股市收高，銀行股漲逾1%，表現強勁，零售與公用事業股走軟。

周三泛歐STOXX 600指數收漲0.65%，為369.58美元。

釀酒廠Royal Unibrew上修全年獲利預測，股價大漲9.8%，成為STOXX 600指數表現最佳的個股。

受旅客隔離時間可望縮短的消息提振，英國航空股強勢表態。英國航空母公司國際航空集團（IAG）大漲7.6%，易捷航空（EasyJet）漲3.3%。

全球最大船運公司、被視為全球貿易風向球的馬士基（Maersk）業績與展望報喜，雖然該公司警告今年全年需求將大幅放緩，但也看好明年上半年需求將重返疫前水準。受此激勵，馬士基股價大漲5%。

受德國電力與天然氣公司萊茵集團（RWE）下挫4.6%拖累，公用事業股走弱。

周三收盤，英國富時100指數漲0.58%，德國DAX指數漲0.74%，法國CAC 40指數漲0.79%，義大利富時MIB指數漲1.06%，西班牙IBEX 35指數漲0.72%。

(時報資訊)