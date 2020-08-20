辦陳景峻爆案外案！2坪地「喊價4億」

前北市副市長陳景峻被柯文哲法辦，也扯出了案外案，原來建商不開路，是因為路口有一個大約2坪的土地，地主開出4億元的天價，這建商當然不買單，一直擺不平，而北市府解除列管，免除建商開闢道路義務後，柯市府也管不了，現在就一塊突兀的地被框在那邊，兩邊繼續拖著，也讓附近居民大嘆不方便，痛批太離譜。

頂著大太陽，還有人員在加強趕工，這就是引爆政壇風暴，坐落在北市信義路旁的捷運信義安和聯開宅，看外觀已經幾乎完工，但奇怪了，這大樓旁邊的這一塊相當突兀。記者陳文越：「特別用水泥磚頭整個包圍了起來，這塊突兀的土地，就占了整條道路的整整一半，大約占地2坪多左右，而就是因為地主開出了天價，4億元讓建商跟北市府都難以處理。」

一塊小小地開出大天價，原先建商根據切結，蓋宅同步開闢道路，只是把前後都處理好了，就唯獨這塊釘子地喬不攏。民眾：「很不方便出入啊」「他開價太離譜了啊」「搞到這邊行人跟停車都不方便，這老百姓實在是很衰」。

硬生生卡了道路一半，附近居民直呼太離譜，因為不只建商沒辦法，在2016年解除列管，建商免除了開闢道路義務後，柯市府想管也沒法管。台北市議員鍾沛君：「包括林欽榮，包括柯文哲自己，都要出來面對，因為站在市民的角度，我們就想知道究竟為什麼，你們要免除建商開闢道路的責任」。

北市府發言人陳智菡：「不管就建商角度來說，或北市府來說，其實都不太可能會承擔這樣的價格，（目前）是可以維持道路的通行，在建管還有消防部分其實都沒有問題，未來有沒有可能把它進一步打通成6米寬的巷弄，其實這也是未來可能會研議的方向」。

碰上釘子地，北市府只能擺著繼續等，柯文哲移送陳景峻，也讓自稱值4億多的兩坪地意外曝光。

(中時新聞網)