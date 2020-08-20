28歲女星夏綠蒂寇克（Charlotte Kirk）曾演出《單身啪啪啪》及《瞞天過海：八面玲瓏》，但都是演出一些名不見經傳的小咖，近年她的名字常因私生活登上版面，去年爆出陪睡55歲華納兄弟CEO辻原凱文（Kevin Tsujihara），近日又傳出她和75歲NBC環球影視集團副主席朗梅爾（Ron Meyer）有染，讓朗梅爾黯然下台，而他也是繼辻原凱文後第二位為夏綠蒂丟了工作的影視高層。

去年辻原凱文和夏綠蒂寇克私下的簡訊流出，女方不滿發生關係後只換得小角色，讓她直批被利用，消息傳開後雙方原本否認，後來因紙包不住火，辻原凱文改口認了曾偷吃，更隨即發聲明宣布辭職，稱：「如果我繼續在這個領導職位，會阻礙公司未來邁向成功的道路」。

而夏綠蒂後來打破沉默，強調自己沒有主動外流與辻原凱文的私訊，報導曝光後不希望外界亂對她下定論，澄清此事發生在6、7年前，當時她剛到洛杉磯，太過天真，才做了錯誤的決定，她沒被脅迫用肉體換工作，形容這種利益關係全出自「雙方自願」。

近日外媒《綜藝報》報導，NBC環球影視集團副主席朗梅爾因一樁8年前的婚外定下台負責，小三又是才害辻原凱文走人的夏綠蒂寇克，報導指出雖然雙方談妥和解，但有知情人打算爆料，為平息爭議，朗梅爾才先辭職滅火，而朗梅爾是陶比麥奎爾的前岳父，若消息屬實，連續害垮好萊塢兩位高層的夏綠蒂可說是最強小三。

(中時新聞網)