陸美對立加劇，大陸駐美大使崔天凱近日應美國布魯金斯學會邀請，與多名學者交流時表示，搞「意識形態十字軍東征」不能解決當今世界任何問題，陸美應高度警惕任何試圖將兩國關係推向對抗衝突的圖謀，防止麥卡錫主義回潮。他又表明，陸方在處理陸美問題上，沒有等待美國大選結果。

崔天凱表示，當前陸美關係正在朝錯誤方向發展，有人企圖否定兩國通過數十年努力取得的成就，蓄意將雙方推向對抗和衝突。他認為，大國之間固然會有分歧甚至競爭，但這不是對抗的理由。他重申，當前陸美關係的根本問題在於，美國能否容納大陸，與一個歷史、文化和制度不同的國家和平共處。大陸無意對現有國際體系進行革命或自己創建全新體系，而是希望在融入、適應的同時，積極推動根據形勢變化進行相應改革。

談到也許有人認為陸方在等待今年11月美國大選的結果，崔天凱表明，陸方沒有等待，更不願在等待中浪費時間。預測或影響美國內政走向遠非陸方所能，陸方既無意願、也無興趣捲入其中。他表示，後疫情世界建設為陸美合作提供了難得良機，陸美應作出正確選擇，在相互理解和尊重基礎上，發展更穩定、更具前瞻性和更強有力的中美關係。

(中時 )