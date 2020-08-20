瑞芳建基新村空屋雜物起火 現場濃煙密佈 10:272020/08/20 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市瑞芳區建基新村今早驚傳一棟空屋堆放的雜物起火，現場濃煙密佈。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區於今日上午9點12分在建基新村有一棟廢棄的紅磚瓦空屋的2樓雜物，因不明原因起火燃燒，現場因空屋已遭廢棄沒有屋頂，濃煙密佈直竄天際，村內居民發現後嚇得通報消防人員搶救，新北市消防局出動15台各式車輛，一共39人前往滅火，灌救行動仍在進行中，起火原因還待釐清。 據了解，瑞芳區連同15日大粗坑步道發生的火燒山案件，該區在短短的一周內，就發生兩次火警，初步研判火燒山的原因為天氣乾燥炎熱，引發的火勢，但本案建基新村空屋雜物的起火原因，仍待警消釐清。 (中時 ) #空屋 #原因 #瑞芳 #雜物 #建基 也許您會感興趣 推薦閱讀 興富發百億聯貸 凱基銀主辦 04:102020/08/20 金融．稅務 綁財部舊址重建案 華光特二70年地上權 釋出有譜 04:102020/08/20 財經要聞 電子股華一跤 大盤軟腳 04:102020/08/20 財經要聞 台灣好行 水陸空3線齊發 04:102020/08/20 地方新聞 達基工業皮帶 搶搭大陸5G順風車 04:102020/08/19 產業特刊 板橋英倫公園建案坍塌 工務局開罰 04:102020/08/20 地方新聞 新北建八里纜車 完成觀光圈拼圖 04:102020/08/20 地方新聞 熱門股－明基材 轉投資讚股價飆 04:102020/08/20 證券．權證 光學雙嬌圖振作 投顧看俏 04:102020/08/20 證券．權證 北基子公司 建太陽能發電設備 04:102020/08/19 證券．權證 社會熱門新聞 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 素食女超市採購驚訝：好大的香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 搶女不成怒開槍 花防部士兵遇醋男持霰彈槍直開上半身打成蜂窩 - 社會 嫩空姐與機師談戀愛拍裸照 分手後「不給睡」無碼照被看光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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