新北市瑞芳區於今日上午9點12分在建基新村有一棟廢棄的紅磚瓦空屋的2樓雜物，因不明原因起火燃燒，現場因空屋已遭廢棄沒有屋頂，濃煙密佈直竄天際，村內居民發現後嚇得通報消防人員搶救，新北市消防局出動15台各式車輛，一共39人前往滅火，灌救行動仍在進行中，起火原因還待釐清。

據了解，瑞芳區連同15日大粗坑步道發生的火燒山案件，該區在短短的一周內，就發生兩次火警，初步研判火燒山的原因為天氣乾燥炎熱，引發的火勢，但本案建基新村空屋雜物的起火原因，仍待警消釐清。

(中時 )