國內電子鎖市佔率第一的華豫寧子公司-維夫拉克公司，瞄準智慧宅商機，將投資逾1億元進駐中科園區，結合創新科技研發整合新世代智慧化e化門禁管理系統，搶攻國內外商用及家用市場。

以鎖為基礎的科技創新已在門禁技術取得巨大突破，感應卡、生物識別技術與鎖相結合組成的門禁誕生而形成現在的智能鎖，如密碼鎖，電子鎖，聲控鎖，指紋鎖，人臉或虹膜辨識鎖等，屬於機械和電子的結合體，不但可以給用戶提供額外控制項和安全保障，還可以給安防產業提供一個全新的解決方案。

維夫拉克研發的電子感應門鎖，兼具門禁管制與防盜監視功能，對於居家住宅安全更有保障；另外，也可使用手機連結或感應悠遊卡開鎖，省去攜帶鑰匙或多張卡片的麻煩，大大提高使用者便利性。

維夫拉克研發生產的各式感應鎖，符合台灣 CNS60A防火級認證與國家通訊委員會NCC 形式認證審驗、安全設備 DIN1906 Class 2 及緊急設備DIN 18273 防火等級的德國聯邦標準等相關認證標準，品質及技術深獲肯定，相當具潛力及國際競爭力。

維夫拉克將持續研發智慧化技術，產品同時結合無線網路通訊技術及嵌入式系統，配合客戶開發雲端管理及手機控制開門、保全及燈控情境等人性化智慧應用系統。

中科管理局表示，維夫拉克搭配自行研發網路存取控制系統，不僅可以有效處理6.4萬個不同區域門鎖及6.4萬位人員進出控管，還可以廣泛運用於機場、飯店、學校及商辦等區域，可為園區科技新創產業發展奠定基礎。

維夫拉克進駐中科園區之後，將可充分利用中部地區精密機械產業優勢及中科上下游與周邊產業群聚效益，開發新世代e化門禁系統產品，進而提升園區營業額並創造中部地區就業機會。

(工商 )