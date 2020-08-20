離岸風電受惠股世紀鋼(9958)配息0.99元今日除息。因近來股價漲多加上台股開低走低，世紀鋼盤中股價下跌4.5元為100元，呈現貼息狀況。

受惠離岸風電出貨續增，世紀鋼第2季每股盈餘達1元水準，上半年EPS 1.58元。世紀鋼18日盤中股價攻上111元新高。

世紀鋼上半年合併獲利3.49億元，基本每股稅後淨利1.58元。隨著離岸風電出貨續增，世紀鋼第2季營收13.03億元創新高，第2季稅後淨利2.42億元，基本每股盈餘1.03元，較去年同期0.04元大幅成長，上半年營收24.86億元，稅後淨利3.49億元，EPS 1.58元。

世紀鋼受惠風電訂單逐步放量、傳統鋼構需求也強勁，7月營收月增逾2成並創單月歷史新高。隨著風電貢獻逐漸擴大、鋼構業務穩定，今年展望樂觀。公司第三季有機會再簽下台電、NPI各300MW的新風電訂單，能見度將到2024年。

世紀鋼持股62.49%的子公司世紀風電發展風電事業，今明年主要訂單來自於沃旭、CIP。在沃旭部分，81支水下基礎基樁(Pin Pile)訂單估持續出貨至第4季，法人估今年可望貢獻該公司營收逾10億元。CIP部分，62支套筒式基樁(Jacket)訂單自今年5月開始出貨至2023年，Pin Pile則規劃今年10月開始供貨至2021年，預估今年兩產品有機會貢獻逾40億元營收。

今年世紀鋼受惠在風電布局效益，法人估全年營收挑戰年增2倍、毛利率較過去提升，今年本業獲利將比去年跳增，明年隨著風電案進入出貨高峰，業績可望再攀高。

(時報資訊)