庫存下降，周三美國原油期貨微漲0.1%；據美國能源資訊署(EIA)所公布截至8月14日的數據指出，美國原油庫存上周減少了近160萬桶，此外，美國聯準會(FED)所發布的7月會議紀錄內容提及，不排除調整貨幣政策，主要因素為聯準會認為，儘管消費者支出出現強勁反彈，但企業之間不確定性可能會為勞動市場的復甦帶來壓力，因此建議在通膨低迷的情況下繼續實行寬鬆政策。

且為因應新冠疫情所帶來的需求不確定性，本周所召開的委員會議，針對目前的協議內容並未做出調整，根據目前的減產協議，產油國聯盟(OPEC+)減產量為770萬桶/日，將視後續成效及局勢變化做出必要修正，其中美國原油漲幅0.1%，倫敦原油跌幅0.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.04美元，報每桶42.93美元；9月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.25美元；9月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.29美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.09美元，報每桶45.37美元。(商品行情網)

(時報資訊)