1.華邦電(2344)：昨遭外資倒貨37474張，今盤初股價再跌近5%。

2.宇瞻(8271)：於自動化展秀智慧、物聯技術，晨盤不理外資昨擴大賣超，股價相對抗跌。

3.燁輝(2023)：外資連日買超，加上攜大瀚攻太陽光電支架，今早人氣大爆發，股價一度衝上9.48元、漲幅逾5.5%。

4.第一銅(2009)：昨期銅走升1.8%、衝2年高點，推升盤初股價逆漲逾1.5%，但盤中仍擋不住大盤空壓翻黑。

5.和泰車(2207)：旗下LEXUS今年銷售再戰新高，晨盤小漲慶歡。

6.金像電(2368)：受惠伺服器、NB加持，營運逐季走強，外資也連日買超，盤初一度逆漲至58.4元，但難擋大盤空軍壓境，轉跌逾2%。

7.富邦媒(8454)：旗下momo中元買氣年增7成，吸引外資連日買超，昨本土法人加入多頭行列，今早股價一度衝上712元。

8.中纖(1718)：賣雲林土地獲利27.42億元，早盤一度攻頂，成交量能大增。

9.ABC-KY(6598)：子公司向美國FDA申請Pooling Testing方式擴增5倍COVID-19檢測數，今拉第3根漲停後，受累大盤重挫，盤上大震盪。

10.瑞基(4171)：搭上新冠防疫列車，上半年EPS大賺2.41元，第三季新冠檢測試劑生產朝百萬劑前進，早盤衝高3%，攻克月線及半年線，盤中急殺跌停。

11.力麗(1444)：Q3本業獲利俏+賣地獲利認列，晨盤表現相對抗跌，力保10元票面。

12.中釉(1809)：外資昨轉賣超，早盤漲多歇息、打入跌停。

13.江申(1525)：早盤逢賣壓調節、下挫逾7%，一度觸及跌停。

14.廣明(6188)：達明機器人於自動化展亮相，三大法人連3日買超，早盤放量漲逾2%。

15.穩懋(3105)：新商機迎接新動能，且董座喊話華為對Q3無影響，但市場賣壓仍沉重，早盤續跌6%，連3跌、所有短均失守。

16.鈺太(6679)：PS5年底報到，訂單一路旺到2021年，股價逆勢上揚逾3.5%，重登10日線。

17.聯詠(3034)：華為風暴捲OLED，外資降目標價至350元，晨盤下滑逾2.5%。

18.大飲(1213)：中元買氣增溫，早盤續漲逾4.5%，拚返10元票面價。

19.華航(2610)：迎接旺季水準，買單湧進傳產股，不畏外資連7日賣超，股價上揚逾2%，躍上5日、10日雙線。

(時報資訊)