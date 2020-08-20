出口利空消息打壓，週三東京天然橡膠期貨回跌；受累受日本出口低迷，為連續第五個月下滑，核心機械訂單也跌至七年來的最低水準，再度打擊經濟復甦希望，整體經濟增長黯淡，令膠價承壓下跌，其中TOCOM-指標12月期貨跌0.2%，報每公斤175日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲1.6%，報每公斤174.6美元，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.2%，收於每噸12410元人民幣。

亞洲橡膠現貨價格漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.55%，報每公斤54.40泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.3%，報現貨價每公斤134.75美分。

據柬埔寨農林漁業部報告顯示，目前柬埔寨橡膠種植面積達40.47萬公頃，其中割膠面積達25.01萬公頃，上半年全國橡膠產量達9.79萬噸，較去年同期增加1.53萬噸，增長約18%；另外，柬埔寨橡膠出口達9.72萬噸，較去年同期達增長17%。(商品行情網)

(時報資訊)