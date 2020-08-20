彰化縣衛生局17日主動採驗由美返台的少年，意外發現無症狀確診新冠肺炎個案，衛福部長陳時中下令彰化縣政府政風處介入調查，引發爭議。對此，陳時中今天親上廣播節目一次講清楚，為何要由政風處來調查的原因。

陳時中今天上網路廣播節目《周玉蔻嗆新聞》，接受周玉蔻採訪。對於近來因為下令政風處調查彰化縣的爭議議題，陳時中也在節目上說明。陳時中直言，目前最大的爭議，就是政風處需不需要查？因為以指揮中心的職責，他們必須要掌握所有的狀況，如果所有的狀況沒有辦法掌握清楚，那指揮中心就沒辦法做出正確的判斷。

陳時中更表示，所謂的查，是因為這跟程序不符，譬如說，發現一個無症狀者，那彰化縣是用什麼方法？這個無症狀者是如何被找出來的？這對指揮中心後續如何找尋無症狀感染者可以提供參考。但是首先，要先釐清手續和政策是否合規合矩，這是需要釐清的方向。

「只是大家爭議的是為何是政風處」？陳時中直言，政風處有一點被汙名化了。因為政風跟他們是不同體系，是一條鞭的。他們的管理和人員都不是他們派的，所以相對和他們沒有直接關係，因此公正性會比較好。

其次，陳時中更強調，政風還有在查行政違常的部分。有時候相關的主管單位，如果關係很親密，就不容易把事實弄清楚，這時就會請政風去了解一下。彰化的情形也是一樣，因為如果由他們去查，容易被影涉恐有吃案爭議發生，如果這時請政風協助，雖然會造成較大的壓力，但是他和同仁討論過後，認為重要的事實會清清楚楚展現出來，社會自然就有個公平。

陳時中坦言，這新聞一出來是「有一個居家檢疫的無症狀者被驗出來是陽性」。他就注意到，居家檢疫者是不能任意外出，檢疫者能外出就是覺得自己身體不舒服有就醫的必要時候，就須打1922跟衛生相關單位聯繫，由他們來安排就醫，既然是無症狀，怎會打1922或是通知衛生局來安排就醫。

陳時中更表示，這個病人並沒有違法。以目前情形來看，是彰化縣衛生局可能有個計畫，如果居家檢疫者願意的話，就安排採檢，但這過程就會產生很多問題。他之所以啟動政風調查，是因為事後當防疫單位去尋問來龍去脈，結果病人（指該確診少年）有回憶起來，兩天前有咳嗽。陳時中說，這句話是蠻嚴重的，但這位病人所言到底是不是事實、這會牽扯到究竟是無症狀還是有症狀的感染，這部分都還要再深入了解。

陳時中強調，這會讓他聯想到，之前第一波的疫調的時候都說是無症狀，那等到好像覺得程序有問題的時候，又開始說可能是有症狀，這種事情是會沒完沒了。所以他必須要讓事實呈現清楚。至於何時能查清楚，政風說5天，但他希望能更快。

(中時新聞網)