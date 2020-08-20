隨著NBA樂透抽籤儀式21日登場，本季戰績墊底的勇士，很大機率搶到今年狀元籤，沒想到他們心儀的狀元人選艾德華茲，似乎不太想被勇士選走，因為艾德華茲最近選出自己心目中現役最佳陣容，在控衛位置竟選了厄文，而非勇士當家球星柯瑞！

上季效力喬治亞大學的艾德華茲，場均可拿19.1分、5.2籃板與2.8助攻，投籃命中率4成02，罰球命中率7成72，如今卻被擁有「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生的勇士看上，期望選他補強後場戰力，反而對「球弟」拉梅洛鮑爾興趣缺缺。

沒想到艾德華茲選出心目中的現役最佳陣容，竟在控球後衛的位置上，選擇籃網後衛厄文，而不是勇士當家球星柯瑞，不過他自己所打的得分後衛位置，仍選了「浪花弟」克雷湯普生，另外3個位置分別選了杜蘭特、詹姆斯與阿提托康波。

不過老實講，假如艾德華茲真的被勇士選上，或許他跟在柯瑞、克雷湯普生兩名經驗豐富的後衛身邊，確實可以學到很多東西，勇士也會給他足夠的上場時間成長，接著就看明天的樂透抽籤結果，屆時就可更加清楚到底艾德華茲花落誰家！

(中時 )