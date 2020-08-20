描述「聖雅各之路」800公里淚水汗水交織的感人電影《聖雅各的天空》，敘述6位主角在這條朝聖路上發生關於生命、省思與追尋的故事。其中尤其以71歲紐西蘭離婚女子蘇珊摩里斯（Susan Morris）的二度長征，最為感慨激勵。

2012年，罹患腿疾的蘇珊跟丈夫戴米恩約定造訪「聖雅各之路」，未料32年婚姻隔年竟然告吹，蘇珊雖獨自「依約」前往，難耐的腿疾加上難以釋懷的情殤，竟讓斷腸的她哭倒在聖雅各之路，自此爆紅全球，從此訪問不斷。

前年蘇珊受導演福格斯葛雷迪（Fergus Grady）邀請、重返聖雅各之路，將她的婚姻故事收錄電影《聖雅各的天空》之中，一舉擊敗奧斯卡獲獎片《赤手登峰》，榮登去年紐西蘭年度週末票房冠軍。

這位紐西蘭女子蘇珊摩里斯，其實早在8年即被診斷罹患「嚴重退化性關節炎」，因為擔心腿疾每下愈況，於是跟丈夫戴米恩約定攜手造訪聖雅各之路，卻未料兩人竟於隔年結束了32年的婚姻，使這趟儷人行變成她一人獨走。蘇珊感慨「日復一日行走，有時也會迷路，就像人生一樣」，即使旅伴不見了，她仍堅持獨自走完800公里，「要相信到最後你會好好的」，毅力與耐力令人欽佩。電影捕捉到她許多關鍵時刻，包括她情緒潰堤、她的歡笑和她的飲泣，真實得令人動容。

多年來飽受腿疾折磨的蘇珊摩里斯，在《聖雅各的天空》導演福格斯葛雷迪的邀請下，二度踏上了「聖雅各之路」，失婚的她這次要為自己而走，途中甚至還鼓起勇氣打電話給前夫戴米恩，即使已婚的前夫表示「遺憾無法一起走」讓她難掩黯然，但她依然面帶笑容以美國童書《小火車做到了！》來勉勵自己，「我笑並不是因為開心，是因為我不想哭」。

片中她終於摘下戴了38年的婚戒，將它留在聖雅各之路的置高點「鐵十字架」下，堅定一句「唯有斬斷關係才能繼續人生」，讓人醍醐灌頂。電影21日全台上映。

(中時 )