「日本女性主播」多給人高顏值、好氣質的優質形象，可謂優質美女如雲的產業，近來有日本雜誌針對男性發起「最哈的自由身女主播」做民調，結果卻突破既定印象框架，13至49歲日本男性喜愛度冠軍的，竟是曾鬧出不倫醜聞的鷲見玲奈，完敗集優雅與性感於一身、被封為「日版張鈞甯」的田中美奈實。

「日男最哈女主播」排行榜，竟是鷲見玲奈打敗了田中美奈實，讓人不禁直呼時代真的變了！理由是鷲見玲奈去年曾爆出跟已婚主播同事增田和也在KTV搞不倫，一度遭到停工調查，事後雖證實兩人是清白的，但鷲見玲奈的形象已崩壞，3月底約滿，她便離開待了8年的東京電視台，簽約cent. FORCE事務所，成了自由接案的主播，更接下拍攝寫真集的工作，雖然包緊緊，但S曲線、G奶曼妙身材藏不住，被預言人氣可望超越同樣是自由主播的田中美奈實，如今排行榜結果驗證了坊間的猜測。

但值得一提的是，雖然在年輕族群之間，鷲見玲奈比起田中美奈實更受歡迎，但在50歲以上日本男性的調查中，田中美奈實是亞軍，而鷲見玲奈僅是第五名，足見「優質主播形象」在老一輩心目中，還是很重要的。

(中時新聞網)