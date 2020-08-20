集雅社（2937）將發行國內有擔保可轉換公司債，由富邦證主辦，本次總面額為2.5億元，每張發行面額10萬元，共計發行2,500張，20日投標，此次投標期間為20、21、24三個營業日，預計9月4日在櫃買中心掛牌。取得資金主要為持續擴展百貨專櫃門市及充實營運資金，以利增加經營規模及擴大市占率。

集雅社成立於1994年，主要經營各種影音、家電及數位3C商品買賣業務，「為風格發聲」為其品牌精神，是國內具有營運規模的影音家電通路商，目前全台設有51間百貨專櫃及門市，全台百貨專櫃設櫃市佔率第一。

集雅社上半年稅後淨利4,900萬元，EPS 1.5元，年增近5成，7月營收2.42億元，月增33％，累計至7月營收14.85億元，年增24％，成長動能在於集雅社商品屬於民生必需品，未受肺炎疫情影響，電視、空調等商品則受惠於居家防疫而熱賣。

展望下半年，受惠政府所推動振興三倍券政策，以及各大銷售通路持續拓展營業據點，營收獲利將可望連續成長。今年更拍攝首支冷氣空調電視廣告，不斷推波集雅社知名度，主打家電、影音一次性購足的商機。

集雅社目前營運主軸規劃為雙品牌與五大通路，雙品牌為母公司集雅社與子公司集盛；五大通路包括：一、百貨專櫃：每年將持續擴展3~4個營業據點，今年以來，已拓展苗栗尚順與新北市宏匯廣場，下半年將分別於宜蘭與高雄再拓展百貨專櫃據點。

二、電子商務：持續於全台知名平台設立銷售據點，以自行建立電子商務平台，整合線上線下會員，進行社群行銷及粉絲經營；三、商用工程：目前於高雄與台南兩家街邊店，未來將持續於全台各交通要道設立商用工程街邊店，發展商用影音工程市場。

四、貿易批發通路：代理國外知名音響品牌及自有品牌與專售商品，進行批發業務的發展；五、門市及一般零售：目前於高雄與台南開設有兩家旗艦門市，並逐步於六大都會區及花蓮開設門市，以增加經營規模、擴大市占率。

(工商 )