語言教育科技平台VoiceTube宣布攜手國防部福利事業管理處，讓國軍免費使用VoiceTube的進階英文學習專案，以實際行動支持「九三軍人節」。自5月起國軍官兵即可申請免費使用VoiceTube Pro，享有AI發音分析、聽打練習等付費功能無限制使用，鼓勵國軍透過免費全方位學習教材，培養第二外語專長，促進職涯發展。

國防部慶祝九三軍人節的系列活動今日揭開序幕，作為國防部特約合作企業，由台灣而生、亞洲最大語言教育科技平台，VoiceTube提供無限量的免費英語學習教材，鼓勵國軍精進雙語交流、培育國際級人才。為感謝國軍奉獻，即日起至12月31日，只要持有軍人證或福利證，即可免費申請3個月的VoiceTube Pro英文學習專案，無限制使用一般用戶須付費才能享有的進階「AI發音分析」、「聽打練習」、「主編解析」等功能。

VoiceTube 共同創辦人暨營運長蔡豐任表示，VoiceTube作為擁有超過400萬用戶的語言教育科技平台，非常樂見國防部也相當在意國軍弟兄的外語能力，以及自主學習的精神。期望此次專屬國軍的免費英語學習專案，能夠讓國軍培養更多外語人才，吸收國際新知，保持競爭力。我們堅信透過技術和優質內容，讓人們能從生活化的情境享受語言學習、樂在學習，讓辛勞的國軍在工作之餘，也能透過零碎時間學習英文。

經調查使用過的官兵表示，與VoiceTube合作導入學習方案，協助國軍夥伴透過更多元的方式學習，線上學習平台的興起有目共睹，未來也會持續鼓勵國軍透過非制式化的方式學習，培養更多優質的外語人才，協助台灣走到國際。

語言精進被認為是需要長時間鑽研的習題，而國軍官兵普遍面臨服役和操課的辛勞，在工作之餘，很難再抽出額外的時間學習。針對此學習痛點，VoiceTube鼓勵別讓「沒時間」成為不學習的藉口，希望能透過輕鬆且日常的學習內容，協助國軍與國際接軌，並增進國軍外語能力，提升英語讀寫與會話，在職涯上有更多元的發展。學習專案開放申請3個月，國軍報名踴躍，顯見對於語言學習的熱忱。

VoiceTube 鼓勵國軍利用閒暇時間學習英文，VoiceTube Pro提供上萬部英語影音內容，讓用戶輕鬆掌握日常對話、瞭解單字的發音與用法，同時也為進階用戶提供AI發音分析功能，透過口說錄音分析用戶發音準確度，提供詳盡音節分析與矯正示範，實際加強口說能力。讓平時保家衛國的國軍，也能一起用VoiceTube維持英文語感。

除了免費學習方案之外，VoiceTube亦加碼國防部以優惠價格購買產品組合，包含智能英語學習系統VoiceTube Hero以及和多位語言教育名人共同打造的特色課程VoiceTube Vclass，期望能透過更多元且有趣的學習管道，讓國軍從日常生活中學習英文。

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